Пт, 18.06.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

В субботу жара в Латвии усилится

ФОТО: stevepb/pixabay

В субботу температура воздуха в Латвии продолжит повышаться, прогнозируют синоптики.

Ночью температура воздуха cоставит +12...+ 19 градусов, будет дуть южный, юго-восточный ветер, небо будет ясным.

Днем воздух прогреется до +27... +32 градусов. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, во второй половине дня усилится облачность, осадков не ожидается.

В субботу в Риге будет сухая и солнечная погода с южным, юго-восточным ветром - от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью составит до +19 градусов, в Рижском регионе - до +15... +17 градусов. Днем жара усилится до +31 градуса.

Рекорд максимальной температуры воздуха 19 июня составляет +32,2 градуса в Риге и +34,4 градуса в Латвии - рекорд был зарегистрирован в 1968 году, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Как сообщалось ранее, в настоящее время действует желтое предупреждение о сильной жаре. Оранжевое предупреждение об очень сильной жаре до +32 градусов объявлено с воскресенья, и его могут заменить красным предупреждением, поскольку температура на следующей неделе может подняться еще выше.

НАВЕРХ
Back