В субботу жара в Латвии усилится

Ночью температура воздуха cоставит +12...+ 19 градусов, будет дуть южный, юго-восточный ветер, небо будет ясным.

Днем воздух прогреется до +27... +32 градусов. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, во второй половине дня усилится облачность, осадков не ожидается.

В субботу в Риге будет сухая и солнечная погода с южным, юго-восточным ветром - от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью составит до +19 градусов, в Рижском регионе - до +15... +17 градусов. Днем жара усилится до +31 градуса.

Рекорд максимальной температуры воздуха 19 июня составляет +32,2 градуса в Риге и +34,4 градуса в Латвии - рекорд был зарегистрирован в 1968 году, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.