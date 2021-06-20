В одном из озер Риги вода прогрелась до +25 градусов

В других официальных местах для купания в Риге температура воды - ниже. Например, в Даугаве у Кипсалы температура воды составляет +22 градуса, на Кишэзерсе и пляже в Вецаки вода прогрелась до +21 градуса, а на Луцавсале - до +20 градусов.