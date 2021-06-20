В одном из озер Риги вода прогрелась до +25 градусов
В одном из официальных мест купания Риги - озере Бабелите - вода прогрелась до +25 градусов, сообщили агентству LETA в столичном самоуправлении.
В одном из официальных мест купания Риги - озере Бабелите - вода прогрелась до +25 градусов, сообщили агентству LETA в столичном самоуправлении.
В других официальных местах для купания в Риге температура воды - ниже. Например, в Даугаве у Кипсалы температура воды составляет +22 градуса, на Кишэзерсе и пляже в Вецаки вода прогрелась до +21 градуса, а на Луцавсале - до +20 градусов.
В Румбуле, Даугавгриве и Вакарбули температура воды немного ниже - +18 градусов.
Уже сообщалось, что в воскресенье, 20 июня, в 14:00 столбик термометра в Мерсрагсе показал +32,4 градуса, что стало новым латвийским рекордом жары 20 июня.