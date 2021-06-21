В силе красное предупреждение. Сегодня ожидается жара до +34 градусов

По всей стране в силе предупреждение красного, самого высокого уровня, об экстремально сильной жаре.

Планируется, что будет побит рекорд Латвии на 21 июня, зарегистрированные в 1917 году в Риге , а именно +32,4 градуса. Температура воздуха приблизится к рекордам всего месяца, который составляет +34,6 градуса и был установлен 28 июня 1973 года в Мерсрагсе.

Сохранится преимущественно сухая и солнечная погода. Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер, который снизит ощущение жары.

В Риге в самый длинный день в году сохранится сухая и солнечная погода, ветер станет умеренно сильным, а воздух прогреется до +33...+34 градусов.