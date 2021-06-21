В силе красное предупреждение. Сегодня ожидается жара до +34 градусов

По всей стране в силе предупреждение красного, самого высокого уровня, об экстремально сильной жаре.
Планируется, что будет побит рекорд Латвии на 21 июня, зарегистрированные в 1917 году в Риге , а именно +32,4 градуса. Температура воздуха приблизится к рекордам всего месяца, который составляет +34,6 градуса и был установлен 28 июня 1973 года в Мерсрагсе.
Сохранится преимущественно сухая и солнечная погода. Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер, который снизит ощущение жары.
В Риге в самый длинный день в году сохранится сухая и солнечная погода, ветер станет умеренно сильным, а воздух прогреется до +33...+34 градусов.
Напомним, длительность самого продолжительного дня в году в Риге составит 17 часов и 52 минуты, в остальной Латвии - от 17 часов и 33 минут в самой дальней южной точке страны до 18 часов и 12 минут в самой дальней северной точке.