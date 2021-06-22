Вт, 22.06.2021
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Сильная жара и разрушительные грозы: прогноз синоптиков на вторник

ФОТО: LETA

Во вторник, 22 июня, по всей Латвии по-прежнему действует красное предупреждение об очень сильной жаре, а во второй половине дня и вечером местами возможны разрушительные грозы, о чем синоптики объявят отдельное предупреждение.

Согласно прогнозам Европейского экспериментального центра прогнозирования бурь, грозы в центральных и восточных регионах страны могут сопровождаться сильным дождем, крупным градом, разрушительными порывами ветра, а также смерчами.

Грозовые облака могут образоваться во второй половине дня, вечером и в ночь на среду. Ожидается, что грозы будут локальными и затронут лишь небольшую часть территории.

Во вторник будет дуть слабый и умеренный южный ветер. Температура воздуха составит +28…+33 градуса.

В Риге температура во вторник составит +32 градуса, возможен кратковременный дождь, с небольшой вероятностью - сильная гроза.

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