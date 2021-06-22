Сильные ливни, град и мощные порывы ветра: прогноз синоптиков на Лиго

Ливни локально могут привести к кратковременным наводнениям, может выпасть град диаметром несколько сантиметров. Сильный ветер может ломать деревья, повредить линии электропередачи и причинить другие повреждения. Также возможны смерчи.

Наиболее вероятна гроза в вечер Лиго в центральных и восточных регионах страны.

Завтра днем ожидается зной до +30…+34 градусов, менее жарко будет в Курземе и местами на Видземском побережье.

Температура воздуха в Янову ночь составит +16...+21 градус, местами на западе Латвии - до +14 градусов. В Янов день будет от +22 градусов местами на побережье до +32 градусов в Латгале.