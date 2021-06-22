Сильные ливни, град и мощные порывы ветра: прогноз синоптиков на Лиго
В среду, 23 июня, и в ночь на четверг, 24 июня, грозы местами в Латвии будут сопровождаться сильными ливнями, градом и мощными порывами ветра, предупреждают синоптики.
В среду, 23 июня, и в ночь на четверг, 24 июня, грозы местами в Латвии будут сопровождаться сильными ливнями, градом и мощными порывами ветра, предупреждают синоптики.
Ливни локально могут привести к кратковременным наводнениям, может выпасть град диаметром несколько сантиметров. Сильный ветер может ломать деревья, повредить линии электропередачи и причинить другие повреждения. Также возможны смерчи.
Завтра днем ожидается зной до +30…+34 градусов, менее жарко будет в Курземе и местами на Видземском побережье.
Температура воздуха в Янову ночь составит +16...+21 градус, местами на западе Латвии - до +14 градусов. В Янов день будет от +22 градусов местами на побережье до +32 градусов в Латгале.
Ожидается, что 30-градусный зной на востоке Латвии сохранится и в выходные дни. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.