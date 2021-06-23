В Риге побит рекорд самой теплой ночи

Ночь с 23 на 24 июня в столице стала самой теплой в истории метеонаблюдений в Латвии.

Предыдущий рекорд самой теплой ночи был зарегистрирован в ночь на понедельник в Даугавгриве - +23,7 градуса.

Прошедшей ночью еще в полночь температура воздуха в центре Риги составляла +27,3 градуса, в пять утра она понизилась до +24,4 градуса, а затем вновь начала повышаться.

В других регионах Латвии температура воздуха в пять утра составила от +17,3 градуса в Мерсрагсе до +23,2 градуса в Звейниекциемсе. На значительной части территории страны стояла тропическая ночь, когда температура воздуха держится выше +20 градусов.

Во вторник, 22 июня, максимальная температура воздуха в Латвии составила от +28,3 градуса на Колке до +32,5 градуса в Даугавпилсе и +33,1 градуса в Даугавгриве.