В Риге побит рекорд самой теплой ночи
Прошедшей ночью температура воздуха в центре Риге составила +24,4 градуса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Прошедшей ночью температура воздуха в центре Риге составила +24,4 градуса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночь с 23 на 24 июня в столице стала самой теплой в истории метеонаблюдений в Латвии.
Предыдущий рекорд самой теплой ночи был зарегистрирован в ночь на понедельник в Даугавгриве - +23,7 градуса.
Прошедшей ночью еще в полночь температура воздуха в центре Риги составляла +27,3 градуса, в пять утра она понизилась до +24,4 градуса, а затем вновь начала повышаться.
В других регионах Латвии температура воздуха в пять утра составила от +17,3 градуса в Мерсрагсе до +23,2 градуса в Звейниекциемсе. На значительной части территории страны стояла тропическая ночь, когда температура воздуха держится выше +20 градусов.
Во вторник, 22 июня, максимальная температура воздуха в Латвии составила от +28,3 градуса на Колке до +32,5 градуса в Даугавпилсе и +33,1 градуса в Даугавгриве.
На всех станциях метеонаблюдений, за исключением Бауски, Лиепаи и Руцавы, были обновлены рекорды жары 22 июня. Рекордные температуры в Латвии регистрируются уже третий день подряд.