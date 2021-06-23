Жара и ливни: какая погода ждет Латвию на Лиго?

Столбики термометров в тени поднимутся до +32...+34 градусов. В Курземе и местами в центральных регионах страны температура воздуха будет ниже +30 градусов, местами на побережье - +25 градусов.

На востоке Латвии сохраняется красное предупреждение об очень сильной жаре, в других регионах - желтое предупреждение о сильной жаре. Также остается в силе предупреждение о грозах и высокой пожароопасности в лесах.

Во второй половине дня и вечером, а также в Янову ночь в центральных и восточных регионах Латвии возможны сильные грозы с ливнями и мощными порывами ветра. Ливни локально могут привести к кратковременным наводнениям, может выпасть град диаметром несколько сантиметров. Сильный ветер может ломать деревья, повредить линии электропередачи и причинить другие разрушения. Также возможны смерчи.

Температура воздуха ночью составит +16...+21 градус, местами на западе Латвии - +14 градусов.