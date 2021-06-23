В Латвии побит рекорд жары 23 июня

В середине дня температура воздуха в большинстве регионов Латгале и Видземе достигла +30…+32 градусов.

Прежний рекорд 23 июня составлял +31,8 градуса и был зарегистрирован в 1964 году.

Как сообщалось, во вторник самая высокая температура воздуха была зафиксирована в Даугавгриве, где столбик термометра поднялся до отметки +33,1 градуса, в понедельник в Даугавгриве и Павилосте воздух раскалился до +33,7 градуса, а в воскресенье максимальная температура была констатирована в Мерсрагсе - она составила +33 градуса.