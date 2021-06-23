В Латвии побит рекорд жары 23 июня
Сегодня, 23 июня, уже четвертый день подряд в Латвии обновляется рекорд июньской жары, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Сегодня, 23 июня, уже четвертый день подряд в Латвии обновляется рекорд июньской жары, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В середине дня температура воздуха в большинстве регионов Латгале и Видземе достигла +30…+32 градусов.
Прежний рекорд 23 июня составлял +31,8 градуса и был зарегистрирован в 1964 году.
Как сообщалось, во вторник самая высокая температура воздуха была зафиксирована в Даугавгриве, где столбик термометра поднялся до отметки +33,1 градуса, в понедельник в Даугавгриве и Павилосте воздух раскалился до +33,7 градуса, а в воскресенье максимальная температура была констатирована в Мерсрагсе - она составила +33 градуса.
В ночь с 22 на 23 июня в центре Риги была также зафиксирована рекордная ночная температура воздуха, а именно +24,2 градуса.