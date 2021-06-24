Самые сильные грозы на Лиго бушевали на востоке Видземе; в Курземе не было даже дождя

Согласно оперативным данным Sadales tīkls, аварийные отключения в электросети зарегистрированы главным образом в Гулбенском и Мадонском краях, а также Алуксненском крае, на востоке Смилтенского края, на востоке Огрского края и в Екабпилсском крае.

Ночью электроснабжение одновременно было прервано у около 15 тысяч клиентов; к шести часам утра число этих клиентов сократилось до семи тысяч.

На станциях метеонаблюдений сильнейшие порывы ветра, а также наибольшее количество осадков было зарегистрировано в Гулбене - 26 метров в секунду и 37 миллиметров. В Скривери и Приекуле зарегистрированы порывы ветра до 20 метров в секунду.

В столице сила порывов ветра не превышала 12 метров в секунду, а количество осадков не превысило шесть миллиметров.

В Курземе не было ни грозы, ни дождя.

Negaiss 3 naktī ar stipru vēju sasniedza Valku!@boms_tricis pic.twitter.com/mXEe3f5XXj — Laurijs Svirskis (@laurijss) June 24, 2021

К шести утра температура воздуха составляла от +14 до +19 градусов в Курземе и от +17 до +21 градуса в других районах страны.

Ранним утром гроза продолжается в Латгале, где действует предупреждение желтого уровня, дождь идет и местами в Видземе.