Самые сильные грозы на Лиго бушевали на востоке Видземе; в Курземе не было даже дождя

Согласно оперативным данным Sadales tīkls, аварийные отключения в электросети зарегистрированы главным образом в Гулбенском и Мадонском краях, а также Алуксненском крае, на востоке Смилтенского края, на востоке Огрского края и в Екабпилсском крае.
Ночью электроснабжение одновременно было прервано у около 15 тысяч клиентов; к шести часам утра число этих клиентов сократилось до семи тысяч.
На станциях метеонаблюдений сильнейшие порывы ветра, а также наибольшее количество осадков было зарегистрировано в Гулбене - 26 метров в секунду и 37 миллиметров. В Скривери и Приекуле зарегистрированы порывы ветра до 20 метров в секунду.
В столице сила порывов ветра не превышала 12 метров в секунду, а количество осадков не превысило шесть миллиметров.
В Курземе не было ни грозы, ни дождя.
К шести утра температура воздуха составляла от +14 до +19 градусов в Курземе и от +17 до +21 градуса в других районах страны.
Ранним утром гроза продолжается в Латгале, где действует предупреждение желтого уровня, дождь идет и местами в Видземе.
Напомним, в среду максимальная температура воздуха составила от +22,9 градусов в Вентспилсском порту до +33,1 градуса в Даугавпилсе и +33,2 градусов в Мадоне. На востоке страны были побиты рекорды жары не только 23 июня, но и всего месяца.