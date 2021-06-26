В воскресенье в Латвии - переменная облачность

В Латвии ожидается переменная облачность, на востоке страны будет преимущественно пасмурная погода. Местами пройдут дожди, на востоке Латгале ожидается сильный дождь.

Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер, температура воздуха ночью опустится до +12…+18 градусов, а днем достигнет +20…+25 градусов.

В Риге в воскресенье будет преимущественно сухая и солнечная погода, будет дуть слабый северо-западный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит +14...+16 градусов, в центре города до +18 градусов. Температура воздуха днем - от +22 до + 24 градусов.