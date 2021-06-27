В воскресенье в Латгале ожидаются сильные дожди
В воскресенье больше всего осадков ожидается в Латгале, где местами пройдут сильные дожди, сообщает агентство LETA.
В воскресенье больше всего осадков ожидается в Латгале, где местами пройдут сильные дожди, сообщает агентство LETA.
Дожди, преимущественно кратковременные, ожидаются и местами в других районах страны. В восточной части Латвии ожидается облачная погода.
Максимальная температура воздуха составит +21...+25 градусов, а в дождливых восточных районах - до +18...+20 градусов.
Ожидается преимущественно слабый северо-западный ветер.
В Риге ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют, а воздух прогреется до +23 градусов.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что на большей части Курземе сохраняется высокая пожароопасность в лесах.