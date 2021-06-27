Вс, 27.06.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

В воскресенье в Латгале ожидаются сильные дожди

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В воскресенье больше всего осадков ожидается в Латгале, где местами пройдут сильные дожди, сообщает агентство LETA.

Дожди, преимущественно кратковременные, ожидаются и местами в других районах страны. В восточной части Латвии ожидается облачная погода.

Максимальная температура воздуха составит +21...+25 градусов, а в дождливых восточных районах - до +18...+20 градусов.

Ожидается преимущественно слабый северо-западный ветер.

В Риге ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют, а воздух прогреется до +23 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что на большей части Курземе сохраняется высокая пожароопасность в лесах.

НАВЕРХ
Back