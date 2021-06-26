Европейская база данных опасных явлений погоды: на Чудском озере бушевал торнадо

В четверг утром в Европейской базе данных опасных явлений погоды (European Severe Weather Database) было отмечено, что над Чудским озером бушует торнадо, пишет Prognoz.ee со ссылкой на Elu24.
Торнадо, а точнее водный смерч, был на восточном берегу Чудского озера в районе деревни Ветвеник.
Этой новостью в Twitter поделился синоптик Кайро Кийтсак, по словам которого, водный смерч был замечен на российском берегу Чудского озера утром 24 июня. Обычно в Эстонии "сезон" водяных смерчей наступает в августе-сентябре.
Waterspout reported over Lake Peipus, on the Russian side yesterday morning 24.06.2021. Report from ESWD. pic.twitter.com/ZKiXqgVejS
Метеоролог Юри Каменик писал в Maa Elu в 2018 году, что торнадо случаются в Эстонии каждый год, но большую часть времени они находятся над водой. Водяные смерчи - это немезоциклонные торнадо. Обычно они не приводят к серьезным разрушениями, могут сопровождаться ливнем и грозой, иногда и градом. Немезоциклонные водяные смерчи обычно рассеиваются, когда достигают суши.