Европейская база данных опасных явлений погоды: на Чудском озере бушевал торнадо

Этой новостью в Twitter поделился синоптик Кайро Кийтсак, по словам которого, водный смерч был замечен на российском берегу Чудского озера утром 24 июня. Обычно в Эстонии "сезон" водяных смерчей наступает в августе-сентябре.

Метеоролог Юри Каменик писал в Maa Elu в 2018 году, что торнадо случаются в Эстонии каждый год, но большую часть времени они находятся над водой. Водяные смерчи - это немезоциклонные торнадо. Обычно они не приводят к серьезным разрушениями, могут сопровождаться ливнем и грозой, иногда и градом. Немезоциклонные водяные смерчи обычно рассеиваются, когда достигают суши.