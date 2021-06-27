Понедельник будет теплым, местами прогремят грозы

Самые сильные грозы ожидаются во второй половине дня в центре Курземе и местами в Видземе, а на побережье будет в основном сухая погода.

Ветер будет слабым или умеренным с северо-запада, а во время грозы возможны порывы со скоростью до 16 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, на побережье до +19 градусов. Днем воздух прогреется до +21...+26 градусов.