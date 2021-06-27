Вс, 27.06.2021
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Понедельник будет теплым, местами прогремят грозы

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В понедельник в Латвии ожидается теплая погода и переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможны грозы, прогнозируют синоптики.

Самые сильные грозы ожидаются во второй половине дня в центре Курземе и местами в Видземе, а на побережье будет в основном сухая погода.

Ветер будет слабым или умеренным с северо-запада, а во время грозы возможны порывы со скоростью до 16 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, на побережье до +19 градусов. Днем воздух прогреется до +21...+26 градусов.

В понедельник в Риге ожидается небольшая облачность без осадков и умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит +17..+19 градусов, днем поднимется до +24 градусов.

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