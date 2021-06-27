Понедельник будет теплым, местами прогремят грозы
В понедельник в Латвии ожидается теплая погода и переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможны грозы, прогнозируют синоптики.
В понедельник в Латвии ожидается теплая погода и переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможны грозы, прогнозируют синоптики.
Самые сильные грозы ожидаются во второй половине дня в центре Курземе и местами в Видземе, а на побережье будет в основном сухая погода.
Ветер будет слабым или умеренным с северо-запада, а во время грозы возможны порывы со скоростью до 16 метров в секунду.
Минимальная температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, на побережье до +19 градусов. Днем воздух прогреется до +21...+26 градусов.
В понедельник в Риге ожидается небольшая облачность без осадков и умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит +17..+19 градусов, днем поднимется до +24 градусов.