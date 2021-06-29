В последний день июня будет жаркая погода
В среду, 30 июня, в Латвии будет преимущественно солнечная погода, а температура воздуха поднимется до +24...+28 градусов, прогнозируют синоптики.
В среду, 30 июня, в Латвии будет преимущественно солнечная погода, а температура воздуха поднимется до +24...+28 градусов, прогнозируют синоптики.
Ночью местами образуется туман, температура воздуха упадет до +11...+15 градусов, а на побережье местами будет не холоднее +18 градусов.
В течение дня, хотя ожидается солнечная погода, из отдельных облаков может пролиться кратковременный дождь.
В среду в Риге будет небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью опустится до +17 градусов, а днем поднимется до +26 градусов.