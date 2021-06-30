Ср, 30.06.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

В Риге в четверг объявлено желтое предупреждение о сильной жаре; местами возможны грозы

ФОТО: Shutterstock

В четверг температура воздуха в Латвии поднимется до +24…+29 градусов, но количество облаков увеличится, а местами ожидаются ливни и грозы, прогнозируют синоптики.

Ночь в основном пройдет без осадков, будет дуть слабый ветер, температура воздуха упадет до +13…+18 градусов.

В течение дня кратковременные дожди возможны местами во всех регионах, но самые сильные дожди и грозы ожидаются на юго-западе страны. Будет преобладать восточный ветер - от слабого до умеренного.

В первый день июля в Риге ожидается частичная облачность, осадки маловероятны. Будет дуть слабый и умеренный восточный ветер, температура воздуха ночью опустится до +18 градусов, а днем поднимется до +28 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил желтое предупреждение о сильной жаре в Риге и высокой пожароопасности в лесах Курземе и Видземе.

НАВЕРХ
Back