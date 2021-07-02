Жара и дожди: какая погода ожидает Латвию в пятницу?

Ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер с востока, слабый или умеренный.

Днем или вечером в Риге может пройти дождь. При восточном ветре воздух прогреется до +29 градусов, днем ветер повернет с севера.