Пт, 2.07.2021
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Жара и дожди: какая погода ожидает Латвию в пятницу?

Лето. Иллюстративное фото ФОТО: Pexels

В пятницу температура воздуха в Латвии поднимется до +25...+30 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер с востока, слабый или умеренный.

Днем или вечером в Риге может пройти дождь. При восточном ветре воздух прогреется до +29 градусов, днем ветер повернет с севера.

Действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о жаре.

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