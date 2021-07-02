Грядет жара: синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю

В эти выходные ожидается переменная облачность, в некоторых местах пройдет кратковременный дождь, будет дуть восточный и северо-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до +12...+19 градусов, днем достигнет +22...+28 градусов.

На следующей неделе в северо-восточную часть Европы придет антициклон, который определит погодные условия в Латвии. Во второй половине недели ожидается повышение температуры воздуха до +28...+33 градусов.