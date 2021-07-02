Пт, 2.07.2021
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В субботу может стать прохладнее

Лето в Калласте ФОТО: Zen.Yandex.ru

В субботу температура воздуха в Латвии не превысит +23…+27 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается облачность. В некоторых местах на востоке страны пройдут кратковременные дожди, в пятницу вечером и в ночью на субботу дожди усилятся.

Будет дуть восточный и северо-восточный ветер - от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до +12…+19 градусов.

В субботу в Риге ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, будет дуть слабый и умеренный восточный, северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +18 градусов, а днем будет колебаться в районе +25 градусов.

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