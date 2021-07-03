В субботу в Латвии ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди

В некоторых местах - с наибольшей вероятностью в Южном Курземе - возможна гроза.

При слабом и умеренном восточном, северо-восточном ветре температура воздуха поднимется до +22…+27 градусов.

В Риге возможен небольшой дождь, ветер северо-восточный - от слабого до умеренного, температура воздуха достигнет +25 градусов.