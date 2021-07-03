В субботу в Латвии ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди
В субботу, 3 июля, в Латвии ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
В субботу, 3 июля, в Латвии ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
В некоторых местах - с наибольшей вероятностью в Южном Курземе - возможна гроза.
При слабом и умеренном восточном, северо-восточном ветре температура воздуха поднимется до +22…+27 градусов.
В Риге возможен небольшой дождь, ветер северо-восточный - от слабого до умеренного, температура воздуха достигнет +25 градусов.
В силе остается желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о жаре, а также о высокой пожароопасности в лесах Курземе и Видземе, включая Ригу.