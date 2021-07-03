До +24 градусов! Известно, где в Латвии самая теплая вода в море

В последние дни в Латвии в основном дует восточный и северо-восточный ветер, а в ближайшие дни ожидается и юго-восточный ветер. На побережье Видземе, а также на побережье открытого моря в Курземе это ветер, который может отогнать теплый верхний слой от берега, в то время как на Курземском побережье Рижского залива восточный ветер несет слой теплой воды к берегу.

Рано утром в субботу температура воды на побережье Рижского залива в Талсинском и Тукумском краях была +20…+24 градуса, на остальном побережье Латвии - в среднем +17…+21 градус. В некоторых местах температура воды может быть немного выше или ниже.

По данным синоптиков, температура воды в портах в девять часов утра колебалась от +19 градусов в Скулте до +24,2 градуса в Мерсрагсе.