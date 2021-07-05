Пн, 5.07.2021
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Синоптики: со среды жара усилится до +33 градусов

Иллюстративное фото ФОТО: Urte/Shutterstock

Лето в Латвии продолжается. Более того, в середине этой недели придет сильная жара, на востоке страны ожидается преимущественно сухая погода, а в западной части будут чаще идти дожди, также ожидаются сильные грозы, прогнозируют синоптики.

Во вторник местами пройдет кратковременный дождь, грозы. Более сухая погода ожидается у восточной границы страны.

Начиная со среды ожидается 30-градусная жара, во второй половине недели жара усилится до +33 градусов.

Ветер будет дуть в основном с юга, но также возможен западный и северо-западный ветер, который принесет более прохладный воздух, особенно в Курземе.

В самые теплые ночи температура воздуха не опустится ниже +17…+23 градусов, и во многих частях страны ожидаются так называемые тропические ночи.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает о высокой пожароопасности в лесах.

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