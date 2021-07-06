Во вторник в Латвии местами пройдут дожди и грозы
Во вторник, 6 июля, во многих регионах Латвии пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы с ливнями, прогнозируют синоптики.
Во вторник, 6 июля, во многих регионах Латвии пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы с ливнями, прогнозируют синоптики.
Локально возможны также град и порывы ветра до 17 метров в секунду. На востоке Латвии осадков не ожидается.
Небо будет в основном облачным, температура воздуха составит +24...+29 градусов. Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер, в Курземе - западный ветер.
По всей стране сохраняется объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии желтое предупреждение о жаре, а в Курземе и Видземе, в том числе в Риге, также предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.