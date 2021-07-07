После обеда жара значительно усилится

Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, на побережье ожидается морской бриз.

На всей территории страны действует желтое предупреждение о жаре Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, а в некоторых районах Курземе и Видземе, включая Ригу, действует и предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.