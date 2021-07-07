Сильное ультрафиолетовое излучение: в ближайшие дни стоит быть осторожными на солнце

В среду и в ближайшие дни максимальное значение индекса ультрафиолетового излучения в Латвии достигнет седьмого и восьмого уровней. Наибольшее излучение ожидается в солнечную погоду с 12 до 15 часов.

Когда лучше находиться на солнце?

Вы можете спокойно находиться на солнце утром и вечером, но с 11:00 до 16:00 избегайте прямых солнечных лучей или используйте солнцезащитный крем.

Чтобы уберечься от теплового удара, не стоит загорать при температуре воздуха +30 градусов и выше. В середине дня следует защищаться от солнца, даже когда воздух нежаркий.

Важные советы!

Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC) призывает наносить солнцезащитный крем перед тем, как выйти на на улицу. Защитное средство следует наносить обильно - примерно 35 миллилитров, или две столовые ложки, на все тело, повторное нанесение следует повторять каждые два часа или чаще. В то же время SPKC подчеркивает, что использование солнцезащитного крема не служит предлогом оставаться дольше на солнце.

Чтобы предотвратить негативное воздействие ультрафиолетового излучения на глаза, в том числе во избежание катаракты, следует носить солнцезащитные очки.

Купаться рекомендуется в специально оборудованных купальных зонах. При купании в неподходящих водоемах есть риск заразиться различными инфекционными заболеваниями, так как вода в таких местах может быть загрязнена сточными водами, фекалиями животных и человека, подчеркивает SPKC. Также не следует плавать после употребления алкоголя или нагревания на солнце. Прежде всего лучше погрузиться в воду, ведь именно так вы будете уверены в том, что дно безопасно. Ни при каких обстоятельствах нельзя прыгать в воду с высоты на голову или ноги.

SPKC также призывает к осторожности с насекомыми. Клещи встречаются в природе, поэтому необходимо использовать защиту от них. Также необходимо защищаться от шмелей и пчел, следя за тем, чтобы эти насекомые не попали в питье или еду.