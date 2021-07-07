Синоптики предупреждают об усилении жары на этой неделе

В четверг и в ночь на пятницу в западной и центральной частях страны возможны грозы. В некоторых местах ожидается очень сильный дождь, возможно затопление территорий, град и порывы ветра до 20 метров в секунду.

В пятницу и субботу грозы в основном возможны только на западе страны.

Температура воздуха поднимется до +29...+33 градусов, прохладнее будет в Курземе и местами на Видземском побережье.

С воскресенья прогнозируется небольшой спад жары, но в середине следующей недели температура может достигнуть +34 градусов. Риск сильных гроз остается.