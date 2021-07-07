Вода в Рижском заливе местами охладилась до +8 градусов

В порту Роя температура воды упала до +8 градусов. Температура воды в порту Мерсрагс вчера утром составляла до +9 градусов, а в среду утром поднялась до +13 градусов.

В Колке температура воды составляет около +19 градусов, в Скулте до +20 градусов.

По данным самоуправления, температура воды в купальных зонах Юрмалы и Риги во вторник была +15...+18 градусов. По данным спутников, ночью в среду температура воды местами опустилась ниже +15 градусов.

Самая теплая вода на латвийском побережье - в открытом море от Вентспилса до Лиепаи и Литвы, где она составляет +19...+23 градуса.