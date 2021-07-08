Чт, 8.07.2021
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В четверг ожидаются грозы; сохраняется оранжевое предупреждение о жаре

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В четверг, 8 июля, местами в Латвии, в основном в Земгале и Видземе, ожидаются сильные грозовые ливни с градом, локально возможны наводнения, прогнозируют синоптики.

На остальной территории страны возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый и умеренный южный ветер, в Курземе - северный ветер.

В Курземе температура воздуха составит +23...+27 градусов, в других регионах страны - +28...+32 градуса.

В Риге сегодня также возможны сильные грозовые ливни с порывистым ветром. В первой половине дня воздух прогреется до +30...+32 градусов.

В центральных и восточных регионах страны, в том числе в столице, действует оранжевое предупреждение о сильной жаре до +33 градусов. В Курземе и Видземе сохранится также предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.

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