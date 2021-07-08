В четверг ожидаются грозы; сохраняется оранжевое предупреждение о жаре

На остальной территории страны возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый и умеренный южный ветер, в Курземе - северный ветер.

В Курземе температура воздуха составит +23...+27 градусов, в других регионах страны - +28...+32 градуса.

В Риге сегодня также возможны сильные грозовые ливни с порывистым ветром. В первой половине дня воздух прогреется до +30...+32 градусов.