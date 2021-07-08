В Рижском заливе температура воды местами опустилась до +6 градусов

Температура +6 градусов зафиксирована в четверг утром в порту Мерсрагса, в Ройском порту она составляет +7 градусов. В соответствии с данными спутников, самая холодная вода на всем побережье Рижского залива - в Курземе, в столице она теплее, а самая теплая вода - на севере залива в Видземе и в открытом море.