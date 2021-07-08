Жаркая пятница: какая погода будет в Латвии к концу недели?
В пятницу температура воздуха в Латвии повысится до +30...+33 градусов, на градус меньше будет только местами в Курземе, прогнозируют синоптики.
В пятницу температура воздуха в Латвии повысится до +30...+33 градусов, на градус меньше будет только местами в Курземе, прогнозируют синоптики.
В центральных и восточных регионах страны в пятницу и субботу объявлено предупреждение оранжевого уровня об очень сильной жаре.
Последний рабочий день недели в Курземе будет солнечным, но облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Более сильные осадки ожидаются в Курземе ночью и утром.
В ночь на пятницу температура воздуха составит +17...+22 градуса, местами сформируется туман. Днем будет дуть умеренный южный ветер, порывами до 8-13 метров в секунду.
В Риге воздух на солнце в пятницу раскалится до +32…+33 градусов, осадки маловероятны. Ночь будет тропически теплой, со слабым ветром. Днем южный ветер немного усилится.