Сб, 10.07.2021
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В субботу ожидается жара до +33 градусов. Местами пройдут грозы

ФОТО: WHYFRAME/Shutterstock.com

В субботу, 10 июля, воздух в центральной и восточной части Латвии раскалится до +30...+33 градусов, действует красное предупреждение об экстремальной жаре, объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии.

Синоптики прогнозируют несколько более низкую температуру воздуха в Курземе - в Лиепае она не превысит +25 градусов. Однако в Курземе сохранится высокая влажность, а в некоторых местах ожидаются грозы с градом и порывами ветра. Вечером в Земгале также возможен кратковременный дождь и гроза.

Скорость южного, юго-восточного ветра порывами достигнет 9-14 метров в секунду.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет усиливаться порывами до 13 метров в секунду, температура воздуха поднимется до +32 градусов.

На погоду влияет зона высокого давления, а также циклон с центром на юге Швеции.

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