В субботу ожидается жара до +33 градусов. Местами пройдут грозы

Синоптики прогнозируют несколько более низкую температуру воздуха в Курземе - в Лиепае она не превысит +25 градусов. Однако в Курземе сохранится высокая влажность, а в некоторых местах ожидаются грозы с градом и порывами ветра. Вечером в Земгале также возможен кратковременный дождь и гроза.