Зной усилится, нас ждет экстремальная жара. Центр метеорологии о, вероятно, самом теплом июле в истории страны

"Жара в этом году довольно необычная, как и весь нынешний год до сих пор. Мы пережили самую холодную зиму за последние годы, за ней последовала прохладная и влажная весна, когда многие думали, что лето не наступит", - отметил в беседе с порталом Apollo.lv руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Эксперт подчеркивает, что в отличие от мягкой весенней погоды июнь был очень жарким, и это был самый жаркий июнь в истории метеонаблюдений с 1924 года.

В июле также пало несколько рекордов за все время метеонаблюдений. Он указывает, что 9 и 10 июля станут экстремально жаркими - до +33 градусов в восточных регионах, а в середине следующей недели температура воздуха может подняться до +34 градусов. На следующей неделе жара сохранится - от +27 до +29 градусов.

"Это экстремальные погодные условия. Они влияют на все: состояние дорог, железнодорожные пути деформируются. От жары страдают люди с проблемами со здоровьем. Люди должны оценивать, стоит ли находиться на улице под прямыми солнечными лучами", - напоминает Виксна.

Он заметил, что в эти дни люди стали чаще приходить работать из офиса, потому что в них можно остыть.

"Жара невыносимая - людям необходимо пить, прежде чем они почувствуют жажду.

Важно находиться в проветриваемом помещении или в тени. Загорать из-за сильного ультрафиолета опасно, потому что на солнце можно быстро обгореть, даже если использовать солнцезащитный крем", - говорит Виксна.

Вдобавок он отмечает, что, купаясь, также возникает большой потенциал для проблем со здоровьем. В качестве примера Виксна напомнил о природном явлении, когда наземный ветер сдувает более теплую поверхность воды, а вместо нее приходят более холодные воды из нижних слоев, и температура словно ледяная: +7 градусов. Воздействие такой холодной воды после сильной жары может вызвать у людей шок.

В настоящее время в Латвии объявлено предупреждение об опасности возникновения пожаров вблизи Риги и центральных регионах.

"Похоже, что в ближайшее время станет только хуже, потому что жара сохраняется, и сильных осадков не ожидается, а верхний слой почвы в лесах высыхает", - говорит Виксна.

По его словам, это означает, что велика вероятность возгорания, и в этом случае следует избегать использования открытого огня. После разведения костра его необходимо тщательно потушить песком.

"Похоже, нас ждет жаркая погода. Кажется, что теплые воздушные массы продолжат поступать в Латвию, и ожидается, что температура будет выше нормы", - добавляет Виксна.

На следующей неделе зной может усилиться до +35 градусов

В субботу, 10 июля, на востоке страны - в Латгале, Селии и ряде регионов Видземе - действует красное предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о жаре до +33 градусов. В центральных регионах страны объявлено предупреждение оранжевого уровня.

Этим летом красное предупреждение из-за жары в Латвии объявляется уже второй раз - в первые раз оно действовало 21-23 июня.

После небольшого ослабления в воскресенье, 11 июля, жара в Латвии на следующей неделе вновь усилится - температура воздуха может достичь +35 градусов, свидетельствуют последние прогнозы синоптиков.

В воскресенье жара немного ослабнет - максимальная температура воздуха составит +26...+30 градусов, на побережье местами +23 градуса. На востоке страны возможны кратковременные дожди и грозы.

С понедельника зной усилится, и температура воздуха может повыситься до +35 градусов.

Прогнозируется, что самая сильная жара будет со вторника до четверга, затем в Латвию могут поступить немного более прохладные воздушные массы с запада, однако существует вероятность, что экстремальная жара сохранится в течение длительного времени.

Ночная температура составит +18…+24 градуса, осадков будет мало, но в отдельных регионах возможны сильные грозовые ливни.