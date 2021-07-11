Идем на рекорд! Синоптики обещают тропические ночи, повышенную влажность и локальные ливни

Июнь этого года уже установил рекорд жары и был на четыре градуса теплее, чем в 2010 году, когда средняя летняя температура воздуха достигла +18,4 градуса - самого высокого до сих пор показателя. В нынешнем году этот рекорд может быть исправлен на целый градус.