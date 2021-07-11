Вс, 11.07.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

Идем на рекорд! Синоптики обещают тропические ночи, повышенную влажность и локальные ливни

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С понедельника, 12 июля, в Латвии снова начнет повышаться температура воздуха, на следующей неделе ожидаются повышенная влажность и локальные ливни, прогнозируют синоптики.

В понедельник зной усилится до +27...+32 градусов, в последующие дни может достигнуть +34 градусов. Ночью на большей части территории страны температура будет держаться выше +20 градусов.

Хотя еще только середина лета, рекорд по количеству тропических ночей во многих местах будет побит.

В течение недели ожидаются кратковременные дожди, возможны сильные грозы с градом и порывистым ветром.

Возможно, на выходных станет прохладнее.

В третьей декаде июля велика вероятность антициклона, который принесет с собой солнечную и жаркую погоду.

Ожидается, что нынешнее лето в Латвии станет самым жарким в истории метеонаблюдений.

Июнь этого года уже установил рекорд жары и был на четыре градуса теплее, чем в 2010 году, когда средняя летняя температура воздуха достигла +18,4 градуса - самого высокого до сих пор показателя. В нынешнем году этот рекорд может быть исправлен на целый градус.

НАВЕРХ
Back