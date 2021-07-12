Пн, 12.07.2021
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Температура воздуха до +34 градуса: зной может отступить только в конце недели

ФОТО: LETA

В течение всей рабочей недели в Латвии ожидается очень жаркая погода, небольшое понижение температуры возможно начиная с выходных.

Максимальная температура воздуха в ближайшие дни составит +29...+34 градуса, на градус меньше может быть местами на побережье. Ночью температура воздуха в основном будет держаться выше +20 градусов.

Ожидается, что средняя температура воздуха в течение рабочей недели будет на семь-восемь градусов выше нормы.

Пройдут кратковременные дожди, местами возможны сильные грозы.

Возможно, более прохладный воздух с севера достигнет Латвии в выходные и на следующей неделе.

Распределение осадков будет неравномерным - местами сильные дожди могут вызвать локальные затопления, а в других районах увеличится засушливость и пожароопасность.

Ожидается, что нынешнее лето станет самым жарким в истории метеонаблюдений в Латвии.

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