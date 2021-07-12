Температура воздуха до +34 градусов: зной может отступить только в конце недели
В течение всей рабочей недели в Латвии ожидается очень жаркая погода, небольшое понижение температуры возможно начиная с выходных.
В течение всей рабочей недели в Латвии ожидается очень жаркая погода, небольшое понижение температуры возможно начиная с выходных.
Максимальная температура воздуха в ближайшие дни составит +29...+34 градуса, на градус меньше может быть местами на побережье. Ночью температура воздуха в основном будет держаться выше +20 градусов.
Пройдут кратковременные дожди, местами возможны сильные грозы.
Возможно, более прохладный воздух с севера достигнет Латвии в выходные и на следующей неделе.
Распределение осадков будет неравномерным - местами сильные дожди могут вызвать локальные затопления, а в других районах увеличится засушливость и пожароопасность.
Ожидается, что нынешнее лето станет самым жарким в истории метеонаблюдений в Латвии.