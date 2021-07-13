В Риге побит рекорд по количеству тропических ночей

Ночи, когда температура воздуха не опускается ниже +20 градусов, синоптики называют тропическими. Предыдущий рекорд - 14 тропических ночей в центре Риги - был установлен летом 2010 и 2018 годов.

В июне этого года в центре столицы было четыре тропических ночи, а в июле до 13-го числа температура опустилась ниже +20 градусов только две ночи.

В связи с городской застройкой тропические ночи в столице гораздо более частые, чем где-либо в Латвии. На некоторых наблюдательных станциях - в Добеле, Салдусе, Гулбене и Зосены - никогда не было больше одной тропической ночи в году.

Этим летом рекорд по количеству тропических ночей был побит не только в Риге, но и в других местах Латвии. Например, шесть тропических ночей было в Колке, где предыдущий рекорд - пять таких ночей - был установлен в 2018 году.

Во вторник в 5 часов температура воздуха составляла от +17,8 градуса в Зосены до +23,6 градуса в центре Риги и Вентспилса.

В ночь с 22 на 23 июня минимальная температура в центре Риги составила +24,2 градуса, и это новый рекорд самой теплой ночи во всей Латвии.