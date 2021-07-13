Вт, 13.07.2021
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Известно, какая температура воды на побережье Видземе

Рижский залив у Мерсрагса. Иллюстративное фото. ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, во вторник утром из-за восточного ветра температура воды в порту Скулте упала примерно на 15 градусов, то есть до +9 градусов.

Температура воды в порту Салацгрива за последние сутки упала с +26 до +17 градусов. Температура воды на пляже может быть намного ниже, потому что холодная морская вода в порту смешивается с теплой водой Салацы. Температура воды в Салаце возле Мазсалацы составляет +27 градусов.

В Даугавгриве температура воды в Рижском заливе упала до +5,5 градусов, в Милгрависе вода остыла до +13,5 градусов.

По данным Рижской думы, температура воды на пляжах Даугавгрива и Вакарбули составляет +16 градусов, на пляжах Вецаки +20 градусов. Температура воды на Луцавсале +21 градус, в Румбуле +23 градуса, на Кипсале и Кишэзерсе +24 градуса, в Бабелитисе +27 градусов.

В портах Мерсрагс и Роя температура воды колеблется и составляет около +19 градусов, в портах Колка и Лиепая +23 градуса, в Вентспилсском порту +21 градус.

Температура воды в большинстве рек и озер +23 ... + 28 градусов.

Уже сообщалось, что когда ветер дует с берега или параллельно берегу, холодная вода с большей глубины может попадать на мелководный берег. Этот процесс называется обволакиванием.

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