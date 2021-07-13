Град, ливни и молнии: по всей Латвии объявлено оранжевое предупреждение о локальных грозах

Первые грозовые тучи образовались днем ​​на границе с Эстонией в Видземе и на границе с Литвой в Селии.

В предупреждении говорится, что в некоторых местах грозовые тучи будут переносить очень обильные дожди с сильными порывами ветра до 20 метров в секунду. Возможен и град. В остальное время грозы будут возникать и в других регионах Латвии, однако их влияние будет локальным. В некоторых местах бури продолжатся ночью.

Жители должны быть готовы к сильной грозе и обезопасить себя от попадания молнии. Также возможны сильные порывы ветра, град и дождь, что приведет к затоплению местности. Ветер может носить по воздуху сломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы и мусор. В результате стихии может быть причинен материальный ущерб, нарушено движение транспорта и проведение мероприятий на свежем воздухе. Населению рекомендуется на время грозы укрыться в помещении.

Как сообщалось ранее, до пятницы по всей стране будет действовать красное предупреждение о зное до +34 градусов. Во многих регионах страны также действует предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.

Во вторник ночью во время грозы в Айнажи выпало 54 миллиметра осадков, что почти соответствует месячной норме. Поздно вечером в понедельник в Каугури прошел ливень с грозой. В свою очередь, над Даугавпилсом в понедельник днем разразилась гроза с сильным ветром и дождем, местами были сломаны деревья.