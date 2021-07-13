Целых +30 градусов! Под Бауской установлен новый рекорд температуры воды

Это подтверждает информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предыдущий рекорд Латвии был ниже +30 градусов этим летом на Лиго в Мусе под Бауской и Лиелупе под Межотне.

Во вторник вечером температура воды в Лиелупе у Межотне поднялась до +29,8 градуса.

Температура воды в большинстве рек и озер +23 .. + 28 градусов.

Температура воды в портах в 17:00 была от +8,7 градуса в Скулте, до +25,2 градуса в Колке. В Рижском заливе у Даугавгривы температура воды на больших глубинах колеблется около +6 градусов.

Над холодной водой на побережье Видземе сгустился туман.

Уже сообщалось, что когда ветер дует с берега или параллельно берегу, холодная вода с большей глубины может попадать на мелководный берег. Этот процесс называется обволакиванием.