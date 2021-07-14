Шторм захватил Латвию: действует оранжевое предупреждение

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение о грозе с очень сильными дождями, порывами ветра до 24 метров в секунду и сильным градом по всей стране до 23:00.

В некоторых местах грозы могут продолжаться и в ночь на четверг, то есть 15 июля.

Жители должны быть готовы к очень сильной грозе, чтобы обезопасить себя от молнии. Могут произойти сильные порывы ветра, град и дождь, что приведет к затоплению в некоторых местах. Сломанные ветки деревьев, плохо закрепленные предметы или мусор могут разноситься по воздуху. Стоит ожидать материального ущерба, нарушенного движения транспорта и мероприятий на свежем воздухе. Для укрытий стоит выбирать закрытые помещения.

Уже сообщалось, что к пятнице по всей стране будет действовать красное предупреждение о жаре до +34 градусов.