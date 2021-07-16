Синоптики обещают грозы с ливнями и мощными порывами ветра
В пятницу, 16 июля, в Латвии местами пройдут грозы с ливнями и мощными порывами ветра, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 16 июля, в Латвии местами пройдут грозы с ливнями и мощными порывами ветра, прогнозируют синоптики.
В основном будет дуть слабый ветер. Температура воздуха составит от +27...+30 градусов на побережье до +30...+34 градусов на остальной территории Латвии. Ливни местами остудят воздух до +20 градусов.
В Риге с небольшой вероятностью возможны грозовые ливни, температура воздуха составит около +30 градусов.
Галерея: Ливень в Риге 14 июля