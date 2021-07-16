Пт, 16.07.2021
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Синоптики обещают грозы с ливнями и мощными порывами ветра

Ливень в Риге, июль 2021 года ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу, 16 июля, в Латвии местами пройдут грозы с ливнями и мощными порывами ветра, прогнозируют синоптики.

Локально ожидаются очень сильные дожди, которые могут затопить низкие места, возможен также град.

В основном будет дуть слабый ветер. Температура воздуха составит от +27...+30 градусов на побережье до +30...+34 градусов на остальной территории Латвии. Ливни местами остудят воздух до +20 градусов.

В Риге с небольшой вероятностью возможны грозовые ливни, температура воздуха составит около +30 градусов.

Галерея: Ливень в Риге 14 июля 

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