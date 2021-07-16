Синоптики обещают грозы с ливнями и мощными порывами ветра

Локально ожидаются очень сильные дожди, которые могут затопить низкие места, возможен также град.

В основном будет дуть слабый ветер. Температура воздуха составит от +27...+30 градусов на побережье до +30...+34 градусов на остальной территории Латвии. Ливни местами остудят воздух до +20 градусов.