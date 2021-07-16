Пт, 16.07.2021
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Долгожданная прохлада! С понедельника жара отступит

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С понедельника, 19 июля, жара отступит - ожидается самая низкая температура воздуха в Латвии с середины июня, прогнозируют синоптики.

В эти выходные местами в Латвии ожидаются сильные грозы, в воскресенье они возможны преимущественно только в Латгале. Будет дуть слабый ветер, в воскресенье немного усилится западный ветер.

Будет светить солнце, но жара спадет - в воскресенье температура воздуха по всей Латвии ожидается ниже +30 градусов, в некоторых местах на побережье она не превысит +23 градуса.

На следующей неделе температура воздуха ночью понизится до +9...+14 градусов, на побережье - до +16...+19 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит +20…+27 градусов. Ожидается переменная облачность, возможны дожди и грозы.

Галерея: Ливень в Риге, 14 июля 2021 года

Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, в конце июля вновь может вернуться жара до +30 градусов, которая будет сопровождаться грозовыми ливнями.

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