Побит национальный рекорд жары для 16 июля. Окончательные данные о максимальной дневной температуре воздуха будут доступны вечером.

По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, предыдущая самая высокая температура воздуха была зарегистрирована 16 июля в 1994 году и составляла +33,0 градуса.

Рекорды жары в Латвии бьют пятый день подряд, но впервые в этом месяце был побит национальный рекорд.

Самая высокая температура воздуха, наблюдаемая в Латвии в середине летнего месяца, составляла +36,0 градуса. Это произошло 13 июля 1994 года в Елгаве.

Как уже сообщалось, в эти выходные местами в Латвии ожидаются сильные грозы, в воскресенье они возможны преимущественно только в Латгале. Будет дуть слабый ветер, в воскресенье немного усилится западный ветер.