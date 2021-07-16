Побит национальный рекорд жары для 16 июля
В пятницу днем, 16 июля, во многих местах в Земгале, Селии и Латгале, по последним данным метеорологических станций, воздух прогрелся до +33 градусов.
В пятницу днем, 16 июля, во многих местах в Земгале, Селии и Латгале, по последним данным метеорологических станций, воздух прогрелся до +33 градусов.
Побит национальный рекорд жары для 16 июля. Окончательные данные о максимальной дневной температуре воздуха будут доступны вечером.
По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, предыдущая самая высокая температура воздуха была зарегистрирована 16 июля в 1994 году и составляла +33,0 градуса.
Рекорды жары в Латвии бьют пятый день подряд, но впервые в этом месяце был побит национальный рекорд.
Самая высокая температура воздуха, наблюдаемая в Латвии в середине летнего месяца, составляла +36,0 градуса. Это произошло 13 июля 1994 года в Елгаве.
Как уже сообщалось, в эти выходные местами в Латвии ожидаются сильные грозы, в воскресенье они возможны преимущественно только в Латгале. Будет дуть слабый ветер, в воскресенье немного усилится западный ветер.
На следующей неделе температура воздуха ночью понизится до +9...+14 градусов, на побережье - до +16...+19 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит +20…+27 градусов. Ожидается переменная облачность, возможны дожди и грозы.