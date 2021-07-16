Побит национальный рекорд жары за 16 июля.

Согласно информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, предыдущая самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в стране 16 июля, была зафиксирована в 1994 году и составляла +33,0 градуса.

Рекорды жары в Латвии падают уже пятый день подряд, но впервые в этом месяце побит национальный рекорд.

Самая высокая температура воздуха в Латвии в середине летнего месяца, была зафиксирована 13 июля 1994 года в Елгаве и составляла +36,0 градуса.

Как высокая влажность, так и безветренная погода усиливают усложняют переносимость жары.