24,6 метра в секунду: в Скривери были зарегистрированы сильные порывы ветра

За 30 минут количество осадков достигло 32,6 миллиметра, что больше трети месячной нормы.

Температура воздуха упала с +32 до +20 градусов.

После грозы в Видземе нарушено электроснабжение нескольких тысяч домохозяйств, свидетельствуют данные карты АО Sadales tīkls.

Гроза ожидается в пятницу вечером также в Латгале и Селии, прогнозируют синоптики.

Как сообщалось ранее, первые грозовые тучи в Латвии образовались уже после 12 часов дня в Видземе, к северу от Мадоны.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил на пятницу оранжевое предупреждение о грозах с ливнем, градом и резкими порывами ветра. Предупреждение касается восточной части страны - Видземе, а также Латгале и Селии.