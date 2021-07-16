+30,6 градуса! Температура воды в Лиелупе достигла нового рекорда Латвии

Предыдущий рекорд Латвии в +30 градусов был зафиксирован 13 июля как в Лиелупе под Межотне, так и в Мусе под Бауской, до этого - около +30 градусов было зафиксировано вечером на Лиго в этом году.
В Лиелупе под Елгавой вода прогрелась до +29,9 градуса.
Рекорды температуры воды побиты по всей Латвии. Например, в Даугаве у Вайкуляни вода прогрелась до +29,3 градуса, в озере Разнас в Каунатской волости - до +28,5 градуса.
Температура воды в портах к 19 часам составляла от +12,7 градуса в Скулте до +25,1 градуса в Вентспилсе.
Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни, когда температура воздуха понизится, вода станет холоднее. В реках и небольших озерах вода остынет быстрее, а в тех местах на море, где вода была холодной, она станет теплее.