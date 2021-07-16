Пт, 16.07.2021
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+30,6 градуса! Температура воды в Лиелупе достигла нового рекорда Латвии

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Температура воды в Лиелупе у Межотне в 19:00 в пятницу достигла +30,6 градуса, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предыдущий рекорд Латвии в +30 градусов был зафиксирован 13 июля как в Лиелупе под Межотне, так и в Мусе под Бауской, до этого - около +30 градусов было зафиксировано вечером на Лиго в этом году.

В Лиелупе под Елгавой вода прогрелась до +29,9 градуса.

Рекорды температуры воды побиты по всей Латвии. Например, в Даугаве у Вайкуляни вода прогрелась до +29,3 градуса, в озере Разнас в Каунатской волости - до +28,5 градуса.

Температура воды в портах к 19 часам составляла от +12,7 градуса в Скулте до +25,1 градуса в Вентспилсе.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни, когда температура воздуха понизится, вода станет холоднее. В реках и небольших озерах вода остынет быстрее, а в тех местах на море, где вода была холодной, она станет теплее.

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