+30,6 градуса! Температура воды в Лиелупе достигла нового рекорда Латвии

Предыдущий рекорд Латвии в +30 градусов был зафиксирован 13 июля как в Лиелупе под Межотне, так и в Мусе под Бауской, до этого - около +30 градусов было зафиксировано вечером на Лиго в этом году.

В Лиелупе под Елгавой вода прогрелась до +29,9 градуса.

Рекорды температуры воды побиты по всей Латвии. Например, в Даугаве у Вайкуляни вода прогрелась до +29,3 градуса, в озере Разнас в Каунатской волости - до +28,5 градуса.

Температура воды в портах к 19 часам составляла от +12,7 градуса в Скулте до +25,1 градуса в Вентспилсе.