В воскресенье в Латвии ожидается последний день сильной жары: на следующей неделе станет прохладнее

Ночь на воскресенье будет прохладнее, чем предыдущие ночи - минимальная температура воздуха ожидается от +12 градусов в Курземе и Видземе до +20 градусов местами в Латгале и на побережье. Ночью будет дуть слабый ветер, в Латгале и Селии ожидаются сильные дожди и грозы.

В течение дня солнце лишь изредка будет закрыто облаками, местами будет идти дождь и гроза. Западный ветер усилится до порывов в 8-13 метров в секунду. Воздух прогреется до +26…+30 градусов, на побережье - до +24 градусов.

Осадки в Риге в воскресенье маловероятны, количество облаков будет небольшим. Ночью ветер стихнет, температура воздуха понизится до +19 градусов, в окрестностях столицы - до +14…+18 градусов. Днем ожидается умеренный юго-западный ветер, который вечером перейдет в северо-западный, воздух прогреется до +29…+30 градусов.