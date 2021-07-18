В понедельник станет прохладнее, местами пройдут дожди

Дождевые облака возможны как ночью, так и днем, синоптики также прогнозируют грозы. Временами между облаками проглянет солнце.

Будет дуть слабый или умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью опустится до +11...+16 градусов, местами на побережье - до +19 градусов. Днем воздух прогреется до +21…+25 градусов.

В Риге в понедельник будет переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью опустится до +18 градусов, а днем поднимется до +23 градусов.