В понедельник станет прохладнее, местами пройдут дожди
В понедельник, 18 июля, в Латвии ожидается самая прохладная с середины июня погода, местами пройдут краткосрочные дожди, прогнозируют синоптики.
В понедельник, 18 июля, в Латвии ожидается самая прохладная с середины июня погода, местами пройдут краткосрочные дожди, прогнозируют синоптики.
Дождевые облака возможны как ночью, так и днем, синоптики также прогнозируют грозы. Временами между облаками проглянет солнце.
Будет дуть слабый или умеренный северный ветер.
Температура воздуха ночью опустится до +11...+16 градусов, местами на побережье - до +19 градусов. Днем воздух прогреется до +21…+25 градусов.
В Риге в понедельник будет переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью опустится до +18 градусов, а днем поднимется до +23 градусов.
Как сообщалось ранее, следующие четыре дня, вероятно, будут самыми прохладными в этом месяце. При этом в предстоящие выходные снова потеплеет, а в последнюю неделю июля температура воздуха может достигать +27…+32 градусов. На большей части территории страны возрастет опасность засухи и пожаров.