Вс, 18.07.2021
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В понедельник станет прохладнее, местами пройдут дожди

ФОТО: LETA

В понедельник, 18 июля, в Латвии ожидается самая прохладная с середины июня погода, местами пройдут краткосрочные дожди, прогнозируют синоптики.

Дождевые облака возможны как ночью, так и днем, синоптики также прогнозируют грозы. Временами между облаками проглянет солнце.

Будет дуть слабый или умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью опустится до +11...+16 градусов, местами на побережье - до +19 градусов. Днем воздух прогреется до +21…+25 градусов.

В Риге в понедельник будет переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью опустится до +18 градусов, а днем поднимется до +23 градусов.

Как сообщалось ранее, следующие четыре дня, вероятно, будут самыми прохладными в этом месяце. При этом в предстоящие выходные снова потеплеет, а в последнюю неделю июля температура воздуха может достигать +27…+32 градусов. На большей части территории страны возрастет опасность засухи и пожаров.

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