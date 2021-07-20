Во вторник воздух прогреется до +26 градусов
Во вторник, 20 июля, ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +26 градусов, прогнозируют синоптики.
Во вторник, 20 июля, ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +26 градусов, прогнозируют синоптики.
День пройдет преимущественно без осадков. Будет дуть слабый и умеренный юго-западный, западный ветер, местами на побережье порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит +22...+26 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +24...+26 градусов.