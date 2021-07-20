Вт, 20.07.2021
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Во вторник воздух прогреется до +26 градусов

ФОТО: LETA

Во вторник, 20 июля, ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +26 градусов, прогнозируют синоптики.

День пройдет преимущественно без осадков. Будет дуть слабый и умеренный юго-западный, западный ветер, местами на побережье порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит +22...+26 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +24...+26 градусов.

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