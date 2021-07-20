Синоптики прогнозируют, когда в Латвии ожидается новая волна жары

На этой неделе в Латвии похолодало, но это продлится недолго.

Уже в выходные температура воздуха снова начнет медленно подниматься, а в воскресенье столбик термометра приблизится к отметке +30 градусов, местами может дойти до нее.

На следующей неделе во второй половине дня по всей стране ожидается около +30 градусов.

Прогнозы максимальных температурных отметок следующей волны тепла пока не очень стабильны, но вполне вероятно, что жара продлится около недели, а в некоторых местах воздух прогреется примерно до +32 градусов.

Засуха также станет все более серьезной проблемой. Сформируется грозовое облако, но оно принесет дождь на очень небольших участках.

Из мест, где Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии измеряет осадки, в этом месяце наибольшее количество осадков было зафиксировано в Руцаве, где выпало 92 литра воды на квадратный метр, а в Руиене - всего 0,7 литра на квадратный метр.

В целом в Курземе осадков выпало больше, во всех регионах есть районы, где грозы принесли достаточно влаги, но на большей части страны наблюдается засуха.

В рижских лесах объявлено желтое предупреждение

В связи с тем, что сохраняется сухая и солнечная погода, в рижских лесах повысилась пожароопасность, поэтому до 22 июля объявлено желтое предупреждение, сообщили агентству LETA в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Прогнозируется, что высокая пожароопасность в столичных лесах сохранится по крайней мере до среды.