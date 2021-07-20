Синоптики прогнозируют, когда в Латвии ожидается новая волна жары

На этой неделе в Латвии похолодало, но это продлится недолго.
Уже в выходные температура воздуха снова начнет медленно подниматься, а в воскресенье столбик термометра приблизится к отметке +30 градусов, местами может дойти до нее.
На следующей неделе во второй половине дня по всей стране ожидается около +30 градусов.
Прогнозы максимальных температурных отметок следующей волны тепла пока не очень стабильны, но вполне вероятно, что жара продлится около недели, а в некоторых местах воздух прогреется примерно до +32 градусов.
Засуха также станет все более серьезной проблемой. Сформируется грозовое облако, но оно принесет дождь на очень небольших участках.
Из мест, где Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии измеряет осадки, в этом месяце наибольшее количество осадков было зафиксировано в Руцаве, где выпало 92 литра воды на квадратный метр, а в Руиене - всего 0,7 литра на квадратный метр.
В целом в Курземе осадков выпало больше, во всех регионах есть районы, где грозы принесли достаточно влаги, но на большей части страны наблюдается засуха.
В рижских лесах объявлено желтое предупреждение
В связи с тем, что сохраняется сухая и солнечная погода, в рижских лесах повысилась пожароопасность, поэтому до 22 июля объявлено желтое предупреждение, сообщили агентству LETA в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.
Прогнозируется, что высокая пожароопасность в столичных лесах сохранится по крайней мере до среды.
Предупреждение означает, что в лесах и среди кустарников необходимо соблюдать осторожность - нельзя разводить костры и бросать на землю окурки. При возникновении пожара в лесу необходимо немедленно сообщить об этом в Государственную пожарно-спасательную службу или по единому телефону оперативных служб 112.