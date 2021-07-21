Среда будет преимущественно солнечной, без существенных осадков

Будет дуть северный, северо-западный ветер - от слабого до умеренного, воздух прогреется до +20 … +24 градусов.

В середине дня и во второй половине дня интенсивность ультрафиолетового излучения будет от средней до высокой, поэтому следует избегать длительного пребывания на солнце.

В Риге будет малооблачно, день пройдет без осадков. Будет дуть северный, северо-западный ветер, температура воздуха достигнет +22 ... +24 градусов.

Ночь на четверг ожидается прохладной, в некоторых местах Латвии столбик термометра опустится ниже отметки +10 градусов. На побережье Курземе ночь будет относительно теплой, температура воздуха лишь местами будет ниже +20 градусов. Без осадков.