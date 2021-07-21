Среда будет преимущественно солнечной, без существенных осадков
Среда будет солнечной, но время от времени небо будут закрывать облака, при этом существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
Среда будет солнечной, но время от времени небо будут закрывать облака, при этом существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
Будет дуть северный, северо-западный ветер - от слабого до умеренного, воздух прогреется до +20 … +24 градусов.
В середине дня и во второй половине дня интенсивность ультрафиолетового излучения будет от средней до высокой, поэтому следует избегать длительного пребывания на солнце.
В Риге будет малооблачно, день пройдет без осадков. Будет дуть северный, северо-западный ветер, температура воздуха достигнет +22 ... +24 градусов.
Ночь на четверг ожидается прохладной, в некоторых местах Латвии столбик термометра опустится ниже отметки +10 градусов. На побережье Курземе ночь будет относительно теплой, температура воздуха лишь местами будет ниже +20 градусов. Без осадков.
Галерея: Лето в Латвии